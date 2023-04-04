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На майские праздники запустят дополнительный поезд Пермь-Новороссийск
Свердловская железная дорога назначила десять дополнительных поездов на майские праздники:
Екатеринбург – Москва
Пермь – Новороссийск
Тюмень – Москва
Тюмень – Оренбург
Екатеринбург – Ижевск
Екатеринбург – Нижневартовск
В компании ожидают, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, возвращения – 1 и 9 мая. Всего в праздничные дни РЖД назначат более 800 дополнительных поездов дальнего следования.
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