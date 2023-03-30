В Прикамье началось раннее половодье
Аномально теплая погода с обильными дождями привела к раннему сходу снежного покрова и началу весеннего половодья на юге и в центральных районах края. Существуют риски интенсивного подъема уровня водя в реках. Из-за большого количества осадков в горной части края наблюдается значительное увеличение притоков в Камское водохранилище, но отрицательные ночные температуры в минувшие дни немного сдержали весенние процессы на реках.
"28 марта на Камском водохранилище началось половодье, что является очень ранним сроком. На 1-2 недели раньше средних значений весеннее половодье началось в бассейне рек Сылвы, Обвы, Тулвы и Иньвы, где уже сейчас формируются первые его пики. Однако маловероятно, что в ближайшие дни уровни воды в них достигнут неблагоприятных отметок, в настоящий момент они на 2 и более метров ниже их. В ближайшие дни для территорий, расположенных в пониженных участках местности на реке Бабка в Кунгурском и Пермском муниципальных округах, существуют риски ухудшения гидрологической обстановки. В целом, в ближайшие дни хоть и ожидается потепление, снеготаяние будет менее интенсивным за счет низкой влажности воздуха, отсутствия осадков и отрицательных ночных температур", - рассказала Наталья Юхимчук, начальник отделения прогнозирования ЧС ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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