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Мост в Игринском районе на трассе М7 «Волга» обещают восстановить вечером или ночью
По предварительным прогнозам, мост в Игринском районе на трассе М7 "Волга" будет восстановлен сегодня поздним вечером или ночью. Упрдор "Прикамье" сообщает, что рабочие завершают укладку песчаной подушки с уплотнением. Ранее была уложена временная труба, которую уже засыпали. Затем специалистам надо будет смонтировать саму проезжую часть, и тогда движение можно будет открывать.
Напомним, ЧП произошло в районе деревни Загребино. Здесь мощным потоком талых вод размыло дорогу, в месте, где проходит водоотводная труба. Скрытый дефект последней называется наиболее вероятной причиной возникновения чрезвычайной ситуации. Пока на трассе М7 "Волга" подъезд к Ижевску и Перми закрыт полностью.
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