Туристическая Мекка приходит в упадок. Будут ли восстанавливать декорации к фильму «Сердце пармы»?

Декорации, созданные для съемок кинофильма «Сердце пармы», начали разрушаться. Это те самые крепость и храм, которые со времени окончания съемок простояли около трех лет.Подвесной мост, построенный в 1944 году – ровесник Валентины Самсыки. По нему она переходит Косьву несколько раз в день. Говорит, по-настоящему жизнь в поселке Кировский началась только с приездом кинематографистов. С тех пор и гора, и Косьва, и мост, и сама Валентина Ивановна – местные достопримечательности.Валентина Самсыка: "Никогда не знали наш этот мост висячий, пока съемок не было. Съемки как прошли, тут знаете, сколько автобусов стояло. Большущие. А сколько народу здесь было! Все приезжие".

Действие фантазийной драмы Антона Мегердичева, снятой по роману Алексея Иванова, происходит на территории Прикамья. Здесь даже природа играет свою роль. И пусть декорации чердынской крепости расположились на берегу Косьвы, это ничуть не уменьшает масштаб происходящего на экране. После выхода фильма желающих лично прикоснуться к истории оказалось даже больше, чем массовки на съемках.На месте становится понятно, в чем действительная разница между реальной исторической крепостью и ее декорацией. Снаружи солидные стены, на штурм которых решится не каждый, внутри становится понятно, что и без приступа эти укрепления скоро упадут сами собой.В Губахинском визит-центре говорят, что экскурсии по местам съемок «Сердце пармы» сейчас пользуются спросом не меньше, чем раскрученные Каменный город или Усьвинские столбы. Смущает только то, что с каждым днем декорации становятся все меньше похожи на оригинал. А скоро вообще станут опасны для туристов.

Евгения Ушакова, менеджер по туризму всесезонного курорта «Губаха»: "Декорации в упадочном состоянии. Мы видели, какие они были изначально. Церкви стояли ровно, красиво, и помосты были ровные, и настилы были в хорошем состоянии. Сейчас домики все полуразрушенные. Люди приезжают, и бывает, что их посещает разочарование".

Окружные власти, на балансе которых сейчас и находится арт-объект, и дальше хотели бы сохранить на своей территории столь притягательное для туристов место. Как только сойдет снег, обещают провести обследование и решить, что делать с декорацией. Здесь главное сразу понять - объект не капитальный и достраивать его до полноценной крепости никто не собирается.

Николай Лазейкин, глава Губахинского муниципального округа: "Разбирать мы его не будем, фундаменты делать под него тоже не будем. Все равно будут выполняться какие-то работы, связанные с укреплением крепости".

Тем временем, в визит-центре уже работают над составлением планов новых экскурсий по местам работы кинематографистов. Живописных мест вокруг Губахи еще предостаточно. И колоритная массовка всегда найдется.