Пермь принимает Первенство России и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию
Пермский край представит команда из 43 скалолазов, среди них как юные спортсмены в возрасте от 10 лет, так и уже опытные. На старт, в частности, выйдут призер Первенства Европы Вероника Бумина и победитель первенства России Максим Карпинский.
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