В Перми стартовал проект "Молодежь - будущее России"
Так бодро стартует новый проект Молодежного парламента Перми — интерактивные встречи «Молодёжь — будущее России». Здесь старшеклассники Индустриального района общаются с политиками, общественниками и успешными предпринимателями.
В лицее № 8 сегодня собрались лучшие школьники со всего Индустриального района. Они первые участники проекта «Молодёжь - будущее России».Вот диалог с предпринимателем. Денис Селезнев — владелец крупнейшей российской сети доставок паназиатской кухни — учит ребят секретам бизнеса.
Денис Селезнев, предприниматель: "Чем раньше вы поставите цель, которую вы хотите достичь, послушав себя, вы решите, чем хотите заниматься — тем быстрее вы к этой цели придете".
А это уже другая площадка — диалог с политиком. Спикер Пермской городской Думы Дмитрий Малютин на личном опыте рассказывает о депутатской работе.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Молодежь получает компактную и полезную информацию для своей самореализации и развития. Ну, а мы видим, где еще нужно и в каких вопросах посодействовать, чтобы наша молодёжь была самой успешной и самой продуктивной".
Дарья Назарова из школы «Петролеум+» уверена, полученные знания помогут её в будущем.
Дарья Назарова, ученица школы «Петролеум+»: "Чем больше ты посещаешь такие мероприятия, то тем больше ты узнаешь - это разные люди, у них разный опыт и они могут рассказать много чего нового".
Главная задача проекта — знакомство с успешными людьми Пермского края и получение нового опыта. За полтора месяца форум пройдет во всех районах города и охватит больше 7001 человек.
Антон Поносов, член Молодежного парламента города Перми: "В проекте принял участие весь актив Молодежного парламента, нам помогали наши уважаемые депутаты Пермской городской Думы. Считаем, и дальше этот проект будет развиваться".
Следующее мероприятие уже через неделю — 22 марта в школе «Мастерград» соберутся лучшие школьники Дзержинского района.
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