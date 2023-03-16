В Перми стартовал проект "Молодежь - будущее России"

В пермском лицее № 8 стартовал проект "Молодежь - будущее России". В ближайшее время такие форумы пройдут еще в шести учебных заведениях города, участие в них примет не меньше 700 старшеклассников.На сцене пермского лицея № 8 официальный рэп-голос Перми — Гена Раптор. Выступает с песней о Прикамье.Так бодро стартует новый проект Молодежного парламента Перми — интерактивные встречи «Молодёжь — будущее России». Здесь старшеклассники Индустриального района общаются с политиками, общественниками и успешными предпринимателями.В лицее № 8 сегодня собрались лучшие школьники со всего Индустриального района. Они первые участники проекта «Молодёжь - будущее России».Вот диалог с предпринимателем. Денис Селезнев — владелец крупнейшей российской сети доставок паназиатской кухни — учит ребят секретам бизнеса.Денис Селезнев, предприниматель: "Чем раньше вы поставите цель, которую вы хотите достичь, послушав себя, вы решите, чем хотите заниматься — тем быстрее вы к этой цели придете".А это уже другая площадка — диалог с политиком. Спикер Пермской городской Думы Дмитрий Малютин на личном опыте рассказывает о депутатской работе.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Молодежь получает компактную и полезную информацию для своей самореализации и развития. Ну, а мы видим, где еще нужно и в каких вопросах посодействовать, чтобы наша молодёжь была самой успешной и самой продуктивной".Дарья Назарова из школы «Петролеум+» уверена, полученные знания помогут её в будущем.Дарья Назарова, ученица школы «Петролеум+»: "Чем больше ты посещаешь такие мероприятия, то тем больше ты узнаешь - это разные люди, у них разный опыт и они могут рассказать много чего нового".Главная задача проекта — знакомство с успешными людьми Пермского края и получение нового опыта. За полтора месяца форум пройдет во всех районах города и охватит больше 7001 человек.Антон Поносов, член Молодежного парламента города Перми: "В проекте принял участие весь актив Молодежного парламента, нам помогали наши уважаемые депутаты Пермской городской Думы. Считаем, и дальше этот проект будет развиваться".Следующее мероприятие уже через неделю — 22 марта в школе «Мастерград» соберутся лучшие школьники Дзержинского района.