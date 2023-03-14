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← Пермь принимает Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой

Пермяки победили во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов

Пермские школьники победили во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов. Прикамье в номинации Сводный хор представили ученики гимназии N 7 из Мотовилихинского района. Финал мероприятия состоялся в детском центре "Орлёнок" в Краснодарском крае. Всего друг с другом соревновалось больше тысячи участников.

Метки: Культура, В России

Опубликовано: 14.03.2023 в 16:34 в рубрике - Новости регионов России

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← Пермь принимает Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой

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