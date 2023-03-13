Пермь принимает Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой
13 марта в СК им. Сухарева в четвертый раз в Перми стартовали Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. Участие в них примут 130 фигуристов с квалификационными категориями от первого спортивного разряда до мастеров спорта.
В течение трех дней участники разыграют медали в одиночном и парном разрядах, а также танцах на льду. Увидеть выступления смогут все желающие, вход на турнир свободный. Начало соревнований ежедневно в 10.30.
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