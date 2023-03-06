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← В Прикамье ожидаются ливневые снегопады

В Перми подарят самые бюджетные подарки и цветы на 8 Марта

Сервис SuperJob провел опрос по стоимости подарков в честь Международного женского дня. Выяснилось, что покупка подарков облегчит кошелек среднестатистического россиянина на 3600 рублей, цветов - на 3000 рублей.
Самые дорогие подарки покупают в Москве, Красноярске (в среднем по 5000 рублей), Казани (4500) и Екатеринбурге (4400), а самые бюджетные - в Нижнем Новгороде и Перми (по 3500 рублей). Цветы сильнее всего облегчат кошельки жителей Москвы (в среднем на 3500 рублей) и Красноярска (3300 рублей), а меньше всего денег в магазинах флористики оставят мужчины в Перми (2400 рублей).
Мужчины чаще всего дарят подарки и цветы на 8 Марта своим женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), а женщины - мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%). Все больше россиян отказывается от традиции вручать презенты на так называемые гендерные праздники. Так, в этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты в Международный женский день - это больше, чем когда-либо. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, составляет 40%.
Опрос был проведен 28 февраля - 3 марта 2023 года в 397 городах России среди экономически активного населения старше 18 лет, размер выборки: 1600 респондентов.

Метки: Экономика, Общество

Опубликовано: 06.03.2023 в 17:20 в рубрике - Новости регионов России

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← В Прикамье ожидаются ливневые снегопады

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