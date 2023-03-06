← В Прикамье прошло первое заседание Управляющего комитета Особой экономической зоны «Пермь»
В Перми подарят самые бюджетные подарки и цветы на 8 Марта →
В Прикамье ожидаются ливневые снегопады
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги
← В Прикамье прошло первое заседание Управляющего комитета Особой экономической зоны «Пермь»
В Перми подарят самые бюджетные подарки и цветы на 8 Марта →
|
06.03.2023 в 16:15
06.03.2023 в 15:32
01.03.2023 в 18:10
10.02.2023 в 17:40
25.01.2023 в 18:25
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
26.12.2022 в 16:24
В Перми подарят самые бюджетные подарки и цветы на 8 Марта
За сутки в Пермском крае выявлено 99 случаев COVID-19
Отряды ЮИД отмечают 50-летие со дня создания
В Перми было парализовано трамвайное движение
В связи с праздником изменится график работы почтовых отделений
В доме по ул. Куйбышева, 143 завершилось расселение жильцов
Проект «Ледовый сезон» завершит работу 10 марта
В Перми подготовили праздничную афишу к 8 Марта
В Прикамье первые семьи уже получили новые выплаты при рождении близнецов
На берегу Камы обнаружено тело неизвестного мужчины
Стартует прием заявок на участие в конкурсе «Молодой ученый года»
В Общественной палате обсудят организацию летнего отдыха и оздоровления детей
Дело о взятке: ожидается оглашение приговора бывшему руководителю краевого УКСа
В Прикамье ожидаются ливневые снегопады
Каждому Матроскину - по дяде Фёдору. В Перми прошёл "Котофест"
На пересечении улиц Ленина и Куйбышева появилась новая автобусная остановка
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.03.2023
Поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. В Перми задержан подозреваемый в убийстве женщины
Синоптики: пик похолодания ожидается в ночь с четверга на пятницу
На ул. Революции ВАЗ повис на снежном бруствере
С 3 марта жильцы дома по ул. Куйбышева, 143 смогут попасть в свои квартиры по паспортам и спискам
В этом году власти Перми приобретут 89 квартир для детей-сирот
Единый центр поддержки семей участников СВО организует в Перми расширенный прием
На улице Ленина появится новая остановка общественного транспорта
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
В Прикамье прошло первое заседание Управляющего комитета Особой экономической зоны «Пермь»
Плакун теперь с интернетом. В Прикамье продолжают устранять цифровое неравенство
Наталья Гербулова выиграла спринтерскую гонку в финале Кубка России по биатлону в Чайковском
Прикамские летающие лыжники добиваются успеха
«Лыжня России» пройдет в 43 территориях Прикамья
Начато серийное производство велосипедов под возрожденным брендом «Кама»
Пермь присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Пермская академия игровых видов спорта получила статус регионального центра РФС
В мэрии Перми возмутились переносом надписи "Счастье не за горами"
В Приволжском федеральном округе подвели итоги реализации общественных проектов за 2022 год
Добавить комментарий: