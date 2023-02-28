В Прикамье прошло первое заседание Управляющего комитета Особой экономической зоны «Пермь»

При губернаторе Дмитрии Махонине прошло заседание управляющего комитета по развитию особой экономической зоны «Пермь». Здесь были рассмотрены инвестиционные проекты потенциальных резидентов особенной экономической зоны. Речь о крупной площадке, которая объединит новые и уже существующие предприятия, такие как «ОДК – Пермские моторы», «Пермская судоверфь», «Осенцовский сталепрокатный завод» и другие. Строители авиационных двигателей, например, планируют вложить в новые производственные мощности почти 55,5 миллиардов рублей и создать больше двух тысяч новых рабочих мест. Это позволит "Пермским моторам" исполнить небывалый по масштабу государственный заказ на производство авиадвигателей.Николай Андреев, директор по капитальному строительству АО «ОДК-Пермские моторы»: "В ближайшие пять лет нам предстоит выполнить задачу реализации государственного гражданского заказа – это развитие гражданской авиации, возрождение российской гражданской авиации. Без создания новых производственных мощностей вместе со значительным техперевооружением существующих производственных мощностей нам эту задачу не реализовать".Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Пермь», расположенная в Осенцах, была создана постановлением Правительства России. Резиденты зоны получат развитую инфраструктуру, транспортную доступность и низкую арендную ставку, смогут воспользоваться налоговыми льготами. В свою очередь, регион получает дополнительные налоговые поступления и новые рабочие места.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы уже можем констатировать, что особая экономическая зона в части локации в Осенцовском промышленном узле у нас фактически занята, заполнена. Сейчас очень важно усилить работу по созданию инфраструктуры. На это соответствующее бюджетное финансирование предусмотрено, идет проект проектирования инфраструктуры. Считаю, что в 2024 году мы развернем полностью соответствующую стройку".