Плакун теперь с интернетом. В Прикамье продолжают устранять цифровое неравенство
У туристов, посещающих одно из самых загадочных и красивых мест края, появилась возможность выходить в интернет и совершать видеозвонки в непосредственной близости от водопада Плакун в Суксунском округе. Недалеко от этого места связисты построили базовую станцию сотовой связи и присвоили ей имя Константина Собакина - известного скульптора и художника Прикамья.
До конца этого года интернет и голосовая связь придет ещё в 11 удаленных сел и деревень региона благодаря второму этапу проекта по устранению цифрового неравенства. Ростелеком возведет базовые станции в поселках Велс, Ветляны, Сосновка, в селах Кольчуг, Пантелеевка, Покровское, а также в деревнях Дубровка, Ельшата, Жигалки, Михайловка и Москвина.
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