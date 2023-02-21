Наталья Гербулова выиграла спринтерскую гонку в финале Кубка России по биатлону в Чайковском
Выпускница колледжа олимпийского резерва Наталья Гербулова выиграла спринтерскую гонку в финале Кубка России по биатлону в Чайковском. Дистанцию 7, 5 км спортсменка преодолела за 21:09.4. Заключительный, 6-й этап на лыжно- биатлонном комплексе «Снежинка» в Чайковском определял обладателей большого Хрустального глобуса. Ими стали 24-летний Саид Халили и 23-летняя Анастасия Гореева. Прикамец Иван Колотов занял 10 место в общем тотале.
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