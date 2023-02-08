Начато серийное производство велосипедов под возрожденным брендом «Кама»

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заводе «Форвард» принял участие в запуске серийного производства велосипедов возрожденного бренда «Кама». На конвейерной линии предприятия начата сборка первой партии обновленной версии велосипедов, которые выпускались в Перми с 1970-х по 1990-е гг.

В компании сообщили, что первая партия будет состоять из 3 000 велосипедов. Ее выпуск приурочен к 300-летию Перми, и только на экземплярах этой партии будет присутствовать логотип юбилея. Возрожденная «Кама» войдет в модельный ряд продукции завода «Форвард», и наряду с другими велосипедами компании будет продаваться в розничной сети по цене порядка 12-13 тыс. руб. Планируется, что в ближайшие две недели юбилейная «Кама» уже начнет поступать в магазины дилеров по всей стране.

«Наша “Кама“ – это бренд региона. Возобновление ее выпуска – очень яркое и знаковое событие для Прикамья. Пермский край и Пермская область всегда славились тем, что у нас производилось достаточно большое количество велосипедов. Компания “Форвард“, один из лидеров в России в своем сегменте, сохраняет, восстанавливает и преумножает эти традиции. Завод входит в число системообразующих предприятий России. У него большая линейка моделей, которая расширяется. Мы рассчитываем, что производство велосипедов в Пермском крае будет расти. Сегодня мы обсудили перспективы его развития, в том числе расширение поставок на дальние экспортные направления. Будем поддерживать предприятие, чтобы оно в числе других компаний среднего бизнеса становилось основой для региональной экономики Пермского края», – сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Обновленная «Кама» – классический городской складной велосипед в современном исполнении. Например, при его производстве применяется роботизированная сварка рам, а система складывания – более совершенная и безопасная, обода колес двойные, более прочные. Велосипед производится с использованием технологий сегодняшнего дня. При этом визуально велосипед приближен к облику исторической модели.

В текущем году велосипед «Кама» будет выходить с конвейера в классическом красном цвете, в 2024 году добавятся варианты других цветов триколора. Таким образом, велосипед будет выпускаться с рамами в красном, синем и белом цветах. Кроме того, с 2024 года компания рассчитывает расширить модельный ряд – с разными вариантами диаметров колес, скоростей и т.д.