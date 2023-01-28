Пермь присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Символ акции «Блокадный хлеб» - кусочек в 125 граммов. Именно такая минимальная норма была установлена на одного человека в день зимой в 1941-1942 гг. в Ленинграде.Валерия Ежкова, координатор направления «Моя история» Пермского регионального отделения «Волонтеры Победы»: "К большому сожалению, сегодня очень часто история Великой Отечественной войны подвергается фальсификации, именно среди детей и молодежи. Наша задача – рассказать правду, но интересно, не скучно, и так, чтобы у ребят был отклик в их сердце и душе".
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