«Лыжня России» пройдет в 43 территориях Прикамья
Сегодня завершится регистрация на "Лыжню России". Крупнейшие массовые соревнования пройдут в эту субботу, 11 февраля. В Пермском крае одновременный старт забегам будет дан в 43 муниципальных образованиях, сообщили в краевом Минспорта.
Каждому прошедшему регистрацию и преодолевшему дистанцию будет выдана сувенирная продукция - шапочка и нагрудный номер, а также в личном кабинете на портале умный-спорт. рф будет сформирован сертификат участника. Напомним, в Перми будет подготовлена специальная дистанция, посвященная 300-летию города. Ее протяженность составит 1 723 м. Преодолеть ее смогут все желающие. Одновременный старт будет дан в двух локациях: спортивном комплексе «Пермские медведи» и лыжной базе «Прикамье».
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