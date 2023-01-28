Пермская академия игровых видов спорта получила статус регионального центра РФС

Пермская академия игровых видов спорта получила статус регионального центра Российского футбольного союза. Это значит, что и обучение воспитанников, и квалификация тренеров выходят на совершенно другой уровень.Пермская академия получила статус регионального центра РФС. Это значит, инфраструктура и квалификация тренеров подходят для развития молодых футболистов на российском уровне.Алексей Николаев, начальник молодёжной команды ФК «Амкар-Пермь»: "На днях был подписан первый профессиональный контракт нашего мальчика 2004 года. Я думаю, что, это далеко не последний контракт. И в рамках регионального центра наши дети будут прогрессировать ещё быстрее".Региональные центры получают прямую поддержку РФС: обучают тренеров, помогают совершенствовать методики тренировок не только в академии, но и в школах-партнёрах.Олег Блохин, старший тренер академии «Амкар»: "На данный момент у нас с инспекцией находится инструктор РФС, который приезжает к нам уже во второй раз, и он отмечает прогресс в нашей работе".Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве Пермский край, РФС и краевой Минспорт подписали в 2020 году. Тогда же по инициативе Дмитрия Махонина в региональную собственность был приобретен бренд «Амкар», воссозданная команда начала выступать в третьем по значимости российском дивизионе - ФНЛ-2. Уже в этом сезоне стоит задача повышения в классе.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы верим в любимую команду, и я хотел бы верить в то, что мы по итогам этого сезона сможем получить возможность и вывести «Амкар» в Первую лигу, и тем самым, поднять статусность футбола. Пермский край заскучал по футболу большому".Валерий Чупраков, генеральный директор ФК «Амкар-Пермь»: "Задача выйти в Первую лигу остаётся, и будет выполняться".Серьёзную работу краевые власти ведут и по модернизации спортивной инфраструктуры. Так, этим летом новое искусственное покрытие должно появиться на основном поле стадиона «Звезда». Последний раз его меняли 10 лет назад.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Примерно, конец мая - середина июня должны быть проведены все работы. В принципе, по технологии работ мы укладываемся в эти сроки. И я думаю, уже в ближайшее время мы разместим уже закупочную процедуру на определение подрядчика".Подготовку к весенней части турнира игроки «Амкара» начнут 29 января. Каникулы у воспитанников Академии футбола закончились ещё раньше.Под постоянным контролем тренерского состава и селекционеров «Амкара», лучших из юниоров сначала привлекут к игре за молодёжку, а затем и за основную команду.