В мэрии Перми возмутились переносом надписи "Счастье не за горами"
"Никаких уведомлений в адрес учреждения не поступало. Специалисты Центра выехали на место, зафиксировали факт противоправных действий в отношении муниципального имущества. В связи с этим, готовится предписание в отношении подрядчика", - сообщается в официальном telegram-канале администрации Перми.
Там же напомнили, что 28 декабря губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение до конца января перенести именно столб за арт-объектом, поскольку тот портит фон на фотографиях, а не буквы.
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