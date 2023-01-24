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← В Приволжском федеральном округе подвели итоги реализации общественных проектов за 2022 год

В мэрии Перми возмутились переносом надписи "Счастье не за горами"

Сегодня на пермской набережной подрядчик начал демонтировать известный арт-объект - надпись "Счастье на за горами". В администрации Перми заявили, что данные действия не согласованы с балансодержателем – Городским центром охраны памятников.
"Никаких уведомлений в адрес учреждения не поступало. Специалисты Центра выехали на место, зафиксировали факт противоправных действий в отношении муниципального имущества. В связи с этим, готовится предписание в отношении подрядчика", - сообщается в официальном telegram-канале администрации Перми.
Там же напомнили, что 28 декабря губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение до конца января перенести именно столб за арт-объектом, поскольку тот портит фон на фотографиях, а не буквы.

Опубликовано: 24.01.2023 в 16:50 в рубрике - Новости регионов России

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← В Приволжском федеральном округе подвели итоги реализации общественных проектов за 2022 год

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