В Приволжском федеральном округе подвели итоги реализации общественных проектов за 2022 год

Пермский край стал вторым среди 14 регионов Приволжского федерального округа по части реализации общественных проектов. Итоги работы за прошлый год озвучили на окружном совещании в режиме видео- конференц- связи. В первую очередь оценивали успешные выступления команд в проектах, реализуемых под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжье Игоря Комарова. Пермский край активно включился и развивает все 15 проектов. Направления разные - театральное искусство, патриотическое воспитание, поддержка одарённых детей и молодёжи, развитие культуры и массового спорта. По сравнению с предыдущим годом, в 2022 к участию в них привлекли в три раза больше молодых людей в возрасте до 35 лет. Это почти 36 тысяч человек.Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "2-е место по Приволжскому федеральному округу - в настоящее время это прекрасный показатель для Пермского края. Учитывая, что в ряде проектов мы заняли первые места. В частности, юнармейский сбор «Гвардеец», в традиционно сильном для Пермского края направлении - это "Туриада", в конкурсе «Театральное Приволжье» коллектив молодёжного театра «17 скрипка» с постановкой Андрея Платонова «Корова» по единогласному решению жюри занял 1 место. В связи с этим в этом году в апреле лучшие коллективы Приволжского федерального округа будут выступать на сценах пермских театров и показывать свои постановки".