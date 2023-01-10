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«Спасём жизнь вместе». В Прикамье стартует региональный этап конкурса социальной рекламы
Сегодня в Прикамье начинается региональный этап конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». В этом году предусмотрены следующие номинации: «Лучший макет наружной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа». Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 февраля.
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