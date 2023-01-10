Пермь вошла в тройку лидеров российских городов в рейтинге финансовой грамотности
Пермь вошла в тройку лидеров в рейтинге финграмотности жителей российских городов. Список формировался на основе ответов жителей крупных российских городов о конкретных навыках: способности копить, вести семейный бюджет, инвестировать, разбираться в фондовом рынке, общем понимании, что происходит в экономике, налоговой системе, умении разбираться в финансовых документах, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктах, распознавать мошенничество. В топ-10 попали города, в которых сумма показателей - процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, - наибольшая. Так, самыми финансово грамотными оказались жители Волгограда. Второе и третье место заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
«Спасём жизнь вместе». В Прикамье стартует региональный этап конкурса социальной рекламы
В России повышается максимальная выплата по больничному
Балалаечник Андрей Киряков записал новое видео утром 1 января
Добавить комментарий: