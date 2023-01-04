В России повышается максимальная выплата по больничному
С 1 января в России максимальная выплата по больничному в месяц повышается до 84 846,69 рублей (из расчета в 31 день). За один день пребывания на больничном может быть начислено до 2 736,99 рублей. Это относится к тем, чей трудовой стаж превышает 8 лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Балалаечник Андрей Киряков записал новое видео утром 1 января
Добавить комментарий: