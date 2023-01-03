Балалаечник Андрей Киряков записал новое видео утром 1 января
Известный пермский балалаечник Андрей Киряков записал новое видео утром 1 января. Музыкант исполнил на трех балалайках мелодию «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева, звучавшую в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром». Благодаря этому видео пермяки смогли увидеть утро в первый день нового года.
В кадр попали художественная галерея с Соборной площадью, Дворец культуры имени Солдатова, Тихий Компрос, главная елка Перми на эспланаде.
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