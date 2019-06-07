Имидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата Кузьмина

В региональном следственном управлении прокомментировали уголовное дело в отношении депутата краевого парламента Ильи Кузьмина. Оно было возбуждено руководителем ведомства по ч. 3. ст 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Кроме того, уголовные дела возбуждены и в отношении троих жителей города Соликамска – двух 29-летних женщин и 30-летнего мужчины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ (пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения).

По данным следствия, в один из дней осени 2018 года 35-летний депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин, с целью повышения своего общественного имиджа решил инсценировать покушение на свое убийство. Для реализации задуманного, обещая денежное вознаграждение, он привлек к организации инсценировки покушения свою знакомую, которая из числа своего круга общения подыскала 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину для непосредственного совершения инсценировки покушения. Поздним вечером 24 февраля 2019 года после совершения инсценировки совершения покушения на убийство, депутат обратился в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления, с предоставлением доказательств якобы совершенного преступления. Напомним, Илья Кузьмин заявлял, что в него дважды выстрелили из обреза, но он "чудом остался жив".



В рамках возбужденного по факту покушения на убийство уголовного дела был проведен комплекс судебных экспертиз, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по результатам которых установлена причастность всех фигурантов к инсценировке особо тяжкого преступления. Депутату предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Накануне Соликамский городской суд отправил Кузьмина под арест до 25 июля. Остальным подозреваемым избраны иные меры пресечения.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном следственном управлении.