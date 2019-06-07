В Соликамске с помощью экскаватора украли трубы

В Соликамске злоумышленники с помощью экскаватора выкопали около 700 метров чугунных труб стоимостью более двух миллионов рублей. В территориальный отдел полиции обратились работники обслуживающей компании. Они пояснили, что при выезде к месту прорыва водопроводной сети обнаружили кражу чугунных труб. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили транспорт, на котором вывезено имущество, а также установили личность подозреваемого ‒ 31-летнего жителя Соликамска, который добровольно вернул похищенное. В настоящее время продолжается проверка причастности иных лиц к совершению преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело.