Видео: в Соликамске суд арестовал депутата краевого парламента Илью Кузьмина

В Соликамском городском суде избрали меру пресечения депутату Законодательного Собрания Илье Кузьмину. Он арестован до 25 июля. Накануне народный избранник был задержан по подозрению в ложном доносе. Депутат якобы организовал покушение на самого себя. Напомним, в феврале этого года Кузьмин заявил, что в него стреляли из обреза, но дробь задела только пуховик. Депутат опубликовал видео в соцсетях, в котором заявил, что чудом остался жив и что “90-е похоже возвращаются”.

Уже 25 февраля был задержан подозреваемый в покушении. Им оказался 30-летний безработный, ранее судимый за истязание, житель города Соликамска. На допросе мужчина рассказал, что депутат договорился с ним обо всём в целях пиара.

