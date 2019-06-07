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В Чусовом появится цементный завод на 300 рабочих мест
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) подписано соглашение по реализации инвестиционного проекта в Чусовском городском округе. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор АО «Карьер» Юрий Старцев. Как сообщили в пресс-службе главы региона, общий объем инвестиций в проект составит от 2,3 млрд рублей. Региональные власти окажут поддержку в реализации проекта. Проектная мощность нового промышленного объекта, согласно планам инвестора, будет составлять 300 тысяч тонн цемента в год.
Как отметил губернатор Максим Решетников, в случае успешной реализации проекта, запуск Чусовского цементного завода позволит создать до 300 новых рабочих мест. «При эксплуатации планируемых объектов, размер среднегодовых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 250 миллионов в год, - сказал глава Прикамья. - Кроме того, не исключено, что компания станет резидентом ТОСЭР».
По словам генерального директора АО «Карьер» Юрия Старцева, фактически реализация проекта уже началась: «Несколько лет назад мы начали геологические изыскания участков и оформление соответствующей документации. Однако, на сегодняшний день есть некоторые трудности с вовлечением в реализацию проекта земельных участков, необходимых для строительства завода. Соглашение о взаимопонимании, которое мы подписали сегодня с Правительством региона, дает уверенность в том, что эти трудности будут преодолены».
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