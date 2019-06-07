Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← 16 июня в Пермском крае введут особый противопожарный режим

Имидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата Кузьмина →

В Чусовом появится цементный завод на 300 рабочих мест

фото: пресс-служба губернатора Пермского края

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) подписано соглашение по реализации инвестиционного проекта в Чусовском городском округе. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор АО «Карьер» Юрий Старцев. Как сообщили в пресс-службе главы региона, общий объем инвестиций в проект составит от 2,3 млрд рублей. Региональные власти окажут поддержку в реализации проекта. Проектная мощность нового промышленного объекта, согласно планам инвестора, будет составлять 300 тысяч тонн цемента в год.

Как отметил губернатор Максим Решетников, в случае успешной реализации проекта, запуск Чусовского цементного завода позволит создать до 300 новых рабочих мест. «При эксплуатации планируемых объектов, размер среднегодовых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 250 миллионов в год, - сказал глава Прикамья. - Кроме того, не исключено, что компания станет резидентом ТОСЭР».

По словам генерального директора АО «Карьер» Юрия Старцева, фактически реализация проекта уже началась: «Несколько лет назад мы начали геологические изыскания участков и оформление соответствующей документации. Однако, на сегодняшний день есть некоторые трудности с вовлечением в реализацию проекта земельных участков, необходимых для строительства завода. Соглашение о взаимопонимании, которое мы подписали сегодня с Правительством региона, дает уверенность в том, что эти трудности будут преодолены».

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 07.06.2019 в 10:35 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

16 июня в Пермском крае введут особый противопожарный режим

Уроженцу Грузии пришлось заплатить долг в миллион рублей, чтобы вернуться на родину

Роспотребнадзор проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыха

В Перми началась подготовка к строительству нового муниципального приюта для животных

Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Петр Козловский

В Полазне 17-летний подросток в драке убил своего сверстника

В международный аэропорт «Пермь» привезли 5 телетрапов

Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав предпринимателей

5 июня в Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»

В Прикамье будут судить насильника-педофила


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← 16 июня в Пермском крае введут особый противопожарный режим

Имидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата Кузьмина →

Обратите внимание

в Перми

Прокуратура подтвердила факт дискриминации в гимназии №4

Разные проходные баллы для девочек и мальчиков признаны нарушением конституционных прав
06.06.2019 в 22:00

Метки: в Перми, Образование

В Перми открылась персональная выставка Юрия Лапшина

В Центральном выставочном зале представлено более 60 работ художника
06.06.2019 в 18:27

Метки: в Перми, Культура

Прямое включение: в пермском технопарке открылась Demo-школа

Детей обучают разработке и использованию IT-технологий
06.06.2019 в 18:22

Метки: в Перми, Образование

Флешмоб у переезда

Пермским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных путей
06.06.2019 в 18:11

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

Пермяки отмечают 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина

В городе проходят литературные экскурсии
06.06.2019 в 15:43

Метки: в Перми, Культура

В России

Быстрее, сильнее и выше. В Перми стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию

В Пермь приехали почти 500 спортсменов из 37 регионов России
04.06.2019 в 16:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

В Перми определили победителей первого чемпионата Росгвардии по боксу

В соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих
31.05.2019 в 19:27

Метки: В России, в Перми, Спорт

Панъевропейский фестивальный марафон-2019 завершен

Нынешний год - юбилейный для международного проекта.
29.05.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов

На сегодняшний день на территории Прикамья работает 3 тысячи 676 таксофонов универсальной услуги связи.
29.05.2019 в 09:00

Метки: в Перми, В России, Общество

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

Лента новостей RSS каналы

В Пермском крае с начала мая высажено более 260 тысяч деревьевВ Пермском крае с начала мая высажено более 260 тысяч деревьев

Имидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата КузьминаИмидж — всё! В СКР прокомментировали уголовное дело в отношении депутата Кузьмина

В Чусовом появится цементный завод на 300 рабочих местВ Чусовом появится цементный завод на 300 рабочих мест

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 06.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 06.06.19

Прокуратура подтвердила факт дискриминации в гимназии №4Прокуратура подтвердила факт дискриминации в гимназии №4

Видео: в Соликамске суд арестовал депутата краевого парламента Илью КузьминаВидео: в Соликамске суд арестовал депутата краевого парламента Илью Кузьмина

16 июня в Пермском крае введут особый противопожарный режим16 июня в Пермском крае введут особый противопожарный режим

В Перми открылась персональная выставка Юрия ЛапшинаВ Перми открылась персональная выставка Юрия Лапшина

Прямое включение: в пермском технопарке открылась Demo-школаПрямое включение: в пермском технопарке открылась Demo-школа

Флешмоб у переездаФлешмоб у переезда

В Кунгуре спасатели достали кота из дымоходаВ Кунгуре спасатели достали кота из дымохода

Пермяки отмечают 220-летие со дня рождения А. С. ПушкинаПермяки отмечают 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина

В Кунгурском районе два брата выращивали коноплю в теплице на чердакеВ Кунгурском районе два брата выращивали коноплю в теплице на чердаке

Прямое включение: празднование 85-летия «Пермских моторов»Прямое включение: празднование 85-летия «Пермских моторов»

Общее дело. В Перми ремонтируют Спасо-Преображенский кафедральный соборОбщее дело. В Перми ремонтируют Спасо-Преображенский кафедральный собор

В Перми на время репетиции карнавала перекроют улицу ЛенинаВ Перми на время репетиции карнавала перекроют улицу Ленина

Пермский «Дэдпул» пришел на репетицию балетаПермский «Дэдпул» пришел на репетицию балета

Сегодня вечером должны возобновить полноценное движение на Чусовском мостуСегодня вечером должны возобновить полноценное движение на Чусовском мосту

Уроженцу Грузии пришлось заплатить долг в миллион рублей, чтобы вернуться на родинуУроженцу Грузии пришлось заплатить долг в миллион рублей, чтобы вернуться на родину

Роспотребнадзор проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыхаРоспотребнадзор проводит «горячую» линию по вопросам детского отдыха

В Перми началась подготовка к строительству нового муниципального приюта для животныхВ Перми началась подготовка к строительству нового муниципального приюта для животных

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 05.06.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 05.06.19

Прямое включение: открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»Прямое включение: открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»

Дело о сломанной ноге. Несчастным случаем в пермском аэропорту заинтересовались следователиДело о сломанной ноге. Несчастным случаем в пермском аэропорту заинтересовались следователи

В ГИБДД показали возможности планшетов, которые появились у экипажей ДПСВ ГИБДД показали возможности планшетов, которые появились у экипажей ДПС

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную