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В Перми вновь пройдет акция «У детей нет крыльев»
5 июня в 17:00 городской совет старшеклассников выйдет в парк им. Горького, чтобы еще раз предупредить взрослых об опасности нахождения детей дома вблизи окон. Во время проведения акции прохожим будут вручены листовки с указанием телефонов экстренных служб, а также предложено разместить фотографии в социальных сетях с хэштегом акции #УдетейНЕТкрыльев.
Когда на улице тепло, взрослые открывают окна, оставляя детей без присмотра. Это создает опасность для жизни и здоровья малышей. Напомним, за май в Перми и Краснокамске из окон выпали 6 детей.
Правила безопасности нахождения детей дома:
1.Не держите окна открытыми, если дома ребёнок;
2.Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, поскольку ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на неё;
3.Давайте детям уроки безопасности. Учите старших детей присматривать за младшими;
4.Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно;
5.Нельзя ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник.
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