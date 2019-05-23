Скорая помощь: за май в Перми и Краснокамске из окон выпали 6 детей
В службе скорой медицинской помощи Перми и Пермского района озвучили количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. За три недели мая зафиксировано 6 таких происшествий.
- в Кировском районе г. Перми 8 мая двухлетний ребенок выпал из окна 3 этажа;
- в Краснокамском районе 11 мая ребенок (3 года) выпал из окна 2 этажа частного дома;
- в Орджоникидзевском районе г. Перми в тот же день трехлетний ребенок выпал из окна 1 этажа;
- в Свердловском районе г. Перми в тот же день, 11 мая годовалый ребенок выпал из окна 7 этажа; на следующий день, 12 мая, ребенок того же возраста выпал из окна 2 этажа;
• в Дзержинском районе г. Перми 21 мая семилетний ребенок выпал из окна 2 этажа.
Все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Сотрудники скорой медицинской помощи призвали родителей серьезно отнестись к потенциальной опасности, которой могут подвергнуться дети, и позаботиться об установке фиксаторов на окна.
Подробнее о том, как можно предотвратить подобные несчастные случаи, «Вести Пермь» уже рассказывали в репортаже У детей нет крыльев...
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