Скорая помощь: за май в Перми и Краснокамске из окон выпали 6 детей

В службе скорой медицинской помощи Перми и Пермского района озвучили количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. За три недели мая зафиксировано 6 таких происшествий.

- в Кировском районе г. Перми 8 мая двухлетний ребенок выпал из окна 3 этажа;

- в Краснокамском районе 11 мая ребенок (3 года) выпал из окна 2 этажа частного дома;

- в Орджоникидзевском районе г. Перми в тот же день трехлетний ребенок выпал из окна 1 этажа;

- в Свердловском районе г. Перми в тот же день, 11 мая годовалый ребенок выпал из окна 7 этажа; на следующий день, 12 мая, ребенок того же возраста выпал из окна 2 этажа;

• в Дзержинском районе г. Перми 21 мая семилетний ребенок выпал из окна 2 этажа.

Все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Сотрудники скорой медицинской помощи призвали родителей серьезно отнестись к потенциальной опасности, которой могут подвергнуться дети, и позаботиться об установке фиксаторов на окна.

Подробнее о том, как можно предотвратить подобные несчастные случаи, «Вести Пермь» уже рассказывали в репортаже У детей нет крыльев...