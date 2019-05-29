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За что платили? Региональный оператор по вывозу мусора обсчитал жителей 72 населенных пунктов

Прокуратура Чернушинского района проверила обращение местного жителя о неправомерном начислении платы ПГУП «Теплоэнерго» за вывоз мусора. Установлено, что организацией с января по март 2019 года были выставлены квитанции об оплате услуг в сфере обращения с ТКО жителям всех 75 населенных пунктов Чернушинского района. Вместе с тем, за указанный период данная коммунальная услуга населению предоставлялась лишь жителям 3 населенных пунктов района (г. Чернушка, д. Капкан, п. Азинский).

Как заявили в прокуратуре Пермского края, по результатам рассмотрения обращения руководителю ПКГУП «Теплоэнерго» внесено представление, в котором потребовано произвести перерасчет гражданам за коммунальные услуги в сторону уменьшения последующих начислений. Исполнение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.05.2019 в 10:12 в рубрике - Новости T7-inform

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