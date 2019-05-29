Для Павла Ляха попросили условный срок

В Перми сегодня проходит очередное судебное заседание по делу бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха. Представитель гособвинения попросил суд назначить экс-чиновнику наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет и запретом занимать государственные должности на 3 года.

Напомним, Павел Лях обвиняется в в злоупотреблении должностными полномочиями при утверждении документации о реконструкции стадиона «Динамо» в 2015 году. Павел Лях подписал акт сдачи-приемки работ, хотя часть из них не была выполнена. Еще один эпизод, обозначенный в материалах дела, касается проведения учебно-тренировочных сборов в 2014 году в Чайковском. По версии следствия, общая сумма ущерба региональному бюджету от действий Павла Ляха составила более 27 млн рублей. В качестве потерпевшей стороны выступает министерство спорта Пермского края. Сам бывший чиновник вины не признает.