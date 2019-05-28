13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»

На базе санатория-профилактория «Гармония» создан пункт временного размещения для жильцов домов, пострадавших при падении строительного крана накануне вечером. Из 15 человек двое отказались, в пункте были размещены 13 человек. Там же прошла встреча с жителями, были даны все необходимые консультации, сообщил глава Дзержинского района Александр Стяжкин. Людям предоставили горячее питание. Сегодня утром тех, кто изъявил желание, транспортом доставили на рабочие места или по другим делам.

Также на КЧС было решено после обследования конструкций крана провести анализ состояния пострадавших домов и принять решение по их дальнейшей судьбе. На сегодняшний день площадка охраняется силами застройщика, доступ на территорию закрыт. Чтобы жители могли зайти в свои дома и взять необходимые вещи, для них определены часы посещения под присмотром спасателей.

Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту травмирования крановщицы. Работают и другие компетентные органы, в том числе Ростехнадзор, который проверяет действия собственника крана.