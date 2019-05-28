Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← 13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» вошел в тройку финалистов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-KIDS 2019”. Жюри премии отметило короткометражный фильм по мотивам советской комедии  «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен». В съемках современной версии картины принимали участники Летней творческой школы «Формулы успеха».

 - "Так получилось, что вся наша творческая группа влюблена в фильм «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен». А почему бы «не замахнуться нам...» на классику детского кинематографа? Подумали мы. У нас есть подходящее место - санаторий Демидково, где проходит Летняя творческая школа конкурса «Формула успеха», несколько прекрасных теплых дней, насыщенных интересными мастер-классами и самое главное - творческие дети: музыканты, художники, фотографы и изобретатели - победители конкурса Формула Успеха. Съемки фильма заняли 7 дней. У нас была большая и очень слаженная команда - операторы, художники-постановщики, ну и конечно, прекрасные актеры-дети." - рассказала Ирина Исмаилова, продюсер телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха».

Добавим, что телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» проходит в Пермском крае с 2007 года. За 12 лет на конкурс подано более 4,9 тысяч заявок, было снято, смонтировано и представлено в телеэфире и сети Интернет более полутора тысяч музыкальных номеров в исполнении участников конкурса; 218 участников получили звание лауреата; 8 участников удостоились высшей награды – Гран-при. Проект направлен на развитие детско-юношеского творчества и стимулирование культурно-творческой жизни региона через вовлечение в художественное творчество юных и взрослых жителей Пермского края. Конкурс проводится для детей от 5 до 14 лет по музыкальным и художественным номинациям, а также с 2018 года по номинации «научно-техническое творчество». Подробная информация на сайте конкурса www.tvformula.ru

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 28.05.2019 в 18:14 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»

Строителю Михаилу Плеханову присвоено звание «Почетный гражданин города Перми»

В Полазненском заливе спасатели и волонтеры ищут пропавшую школьницу

В Перми разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

От укусов клещей пострадало уже более 4500 жителей Прикамья

Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону

В ночь на 29 мая закроют движение транспорта на Чусовском мосту

В результате падения строительного крана в Перми пострадала крановщица

Обмануть не получится. На дорогах Прикамья появились «умные» камеры

С 1 июня офисы МФЦ начнут принимать заявления в адрес «Теплоэнерго»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← 13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»

Обратите внимание

в Перми

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

В Перми прошел марш колясок за благоустройство набережной Закамска

Привлекать внимание к проблеме жители Закамска решили не митингами, а позитивом.
28.05.2019 в 17:56

Метки: в Перми, Общество

Концерт на рассвете

В 4.30 утра в Пермской художественной галерее завершился ночной концерт греческого хора ByzantiAeterna.
28.05.2019 в 17:25

Метки: в Перми, Культура, Общество

13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»

Судьбу трех жилых домов решат после обследования специалистами
28.05.2019 в 17:05

Метки: в Перми, Происшествия

Оханск - родина слонов и город Дягилевского фестиваля

Дягилевский фестиваль в этом году вышел за рамки Перми и очутился в Оханске.
28.05.2019 в 16:55

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Жюри премии отметило фильм, снятый по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен»
28.05.2019 в 18:14

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

ЕГЭ в прямом эфире

В пунктах сдачи по всему региону кроме наблюдателей за процессом будут следить более 1000 камер.
28.05.2019 в 09:57

Метки: Общество, Образование, в Пермском крае, В России

В Пермь привезли хоккейный кубок Гагарина

В этом году кубок выиграла команда «ЦСКА», по традиции каждый игрок может на несколько дней привезти награду на свою родину.
27.05.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Спорт, В России

ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию

Сегодня — первый день Единого госэкзамена.
27.05.2019 в 12:45

Метки: в Перми, В России, Образование

«Ну-ка, все вместе!»: не пропустите финал

Весь сезон этот уникальный вокальный телепроект держал в напряжении миллионы!
24.05.2019 в 17:20

Метки: В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

В Перми прошел марш колясок за благоустройство набережной ЗакамскаВ Перми прошел марш колясок за благоустройство набережной Закамска

Концерт на рассветеКонцерт на рассвете

13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»13 жителей домов, поврежденных при падении крана, размещены в санатории «Гармония»

Оханск - родина слонов и город Дягилевского фестиваляОханск - родина слонов и город Дягилевского фестиваля

Как продлить активное долголетие?Как продлить активное долголетие?

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования крановщицыСледственный комитет начал проверку по факту травмирования крановщицы

Темой «Игры престолов» начнут турнир Росгвардии по боксуТемой «Игры престолов» начнут турнир Росгвардии по боксу

Губернатор познакомился с молочным производством в ЧернушкеГубернатор познакомился с молочным производством в Чернушке

Строителю Михаилу Плеханову присвоено звание «Почетный гражданин города Перми»Строителю Михаилу Плеханову присвоено звание «Почетный гражданин города Перми»

Движение на Чусовском мосту закроют в ночь на 29 маяДвижение на Чусовском мосту закроют в ночь на 29 мая

Пожарная обстановка в крае остается напряженнойПожарная обстановка в крае остается напряженной

Пермь. Вести Спорт 27.05.2019Пермь. Вести Спорт 27.05.2019

В Полазненском заливе спасатели и волонтеры ищут пропавшую школьницуВ Полазненском заливе спасатели и волонтеры ищут пропавшую школьницу

В повестке дня около 30 вопросовВ повестке дня около 30 вопросов

Губернатор совершает рабочую поездку в ЧернушкуГубернатор совершает рабочую поездку в Чернушку

Причиной падения башенного крана в Перми могло стать резкое ухудшение погодыПричиной падения башенного крана в Перми могло стать резкое ухудшение погоды

В Добрянке появился свой «небоскреб»В Добрянке появился свой «небоскреб»

В Перми разыскивают подозреваемого в тяжком преступленииВ Перми разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

«Теперь вы нигде такого не увидите». Леонид Юзефович вспомнил Пермь 60-х годов«Теперь вы нигде такого не увидите». Леонид Юзефович вспомнил Пермь 60-х годов

От укусов клещей пострадало уже более 4500 жителей ПрикамьяОт укусов клещей пострадало уже более 4500 жителей Прикамья

Вандалы, разрисовавшие в Кунгуре «Ласточку», задержаныВандалы, разрисовавшие в Кунгуре «Ласточку», задержаны

Оштрафованному из-за собственной инициативы пенсионеру помогли незнакомые людиОштрафованному из-за собственной инициативы пенсионеру помогли незнакомые люди

Депутаты обсудят эффективность реализации городских проектовДепутаты обсудят эффективность реализации городских проектов

Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафонуСегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную