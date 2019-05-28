Проект «Формула успеха» стал финалистом премии «ТЭФИ-KIDS 2019»

Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» вошел в тройку финалистов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-KIDS 2019”. Жюри премии отметило короткометражный фильм по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен». В съемках современной версии картины принимали участники Летней творческой школы «Формулы успеха».

- "Так получилось, что вся наша творческая группа влюблена в фильм «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен». А почему бы «не замахнуться нам...» на классику детского кинематографа? Подумали мы. У нас есть подходящее место - санаторий Демидково, где проходит Летняя творческая школа конкурса «Формула успеха», несколько прекрасных теплых дней, насыщенных интересными мастер-классами и самое главное - творческие дети: музыканты, художники, фотографы и изобретатели - победители конкурса Формула Успеха. Съемки фильма заняли 7 дней. У нас была большая и очень слаженная команда - операторы, художники-постановщики, ну и конечно, прекрасные актеры-дети." - рассказала Ирина Исмаилова, продюсер телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха».

Добавим, что телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» проходит в Пермском крае с 2007 года. За 12 лет на конкурс подано более 4,9 тысяч заявок, было снято, смонтировано и представлено в телеэфире и сети Интернет более полутора тысяч музыкальных номеров в исполнении участников конкурса; 218 участников получили звание лауреата; 8 участников удостоились высшей награды – Гран-при. Проект направлен на развитие детско-юношеского творчества и стимулирование культурно-творческой жизни региона через вовлечение в художественное творчество юных и взрослых жителей Пермского края. Конкурс проводится для детей от 5 до 14 лет по музыкальным и художественным номинациям, а также с 2018 года по номинации «научно-техническое творчество». Подробная информация на сайте конкурса www.tvformula.ru