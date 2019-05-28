Строителю Михаилу Плеханову присвоено звание «Почетный гражданин города Перми»
Заслуженному строителю РСФСР Михаилу Плеханову присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Перми». Решение было принято единогласно на пленарном заседании Пермской городской Думы. Звание присвоено за личный вклад в социально-экономическое развитие города Перми и выдающиеся заслуги в области строительства.
Михаил Плеханов начал свою трудовую деятельность с 1954 года после окончания Киевского гидромелиоративного института. Общий трудовой стаж – более 60 лет, в строительной отрасли – 58 лет. За годы работы в строительной отрасли, в том числе более 20 лет в должности главного инженера Управления капитального строительства Пермского Горисполкома, Михаил Плеханов внес неоценимый вклад в развитие пермского градостроительства, отметили в администрации г. Перми. При его непосредственном участии строились и приняты в эксплуатацию более 40 объектов здравоохранения, 20 школ, 42 детских сада, 7 учреждений культуры, 5 памятников, 16 объектов транспорта и связи, 12 объектов для Управления МВД по Пермскому краю, 28 объектов ЖКХ, 12 для сферы торговли и многое другое. Он был инициатором строительства в Перми первых 16-ти этажных домов.
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