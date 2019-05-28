Следственный комитет начал проверку по факту травмирования крановщицы

Следственный комитет начал проверку по факту получения травм при падении башенного крана в Перми. Шквалистый ветер накануне мог стать причиной падения конструкции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу строительной группы "Развитие", на площадке которой произошло ЧП.

В результате пострадала машинист крана - у женщины перелом бедра и травма головы.

При падении кран повредил три частных деревянных дома, в которых проживали 17 человек, из них трое - дети. Также пострадала припаркованная во дворе машина, погиб домашний питомец - кошка.

Во всём квартале предстоит провести масштабную уборку: разрушены заборы, дворы и детская площадка засыпаны фрагментами крана и строительным мусором. Сама многотонная конструкция пока также остаётся на земле, перекрывая некоторые проезды.

Свою проверку начали в Следственном комитете.

"В момент падения крана в кабине находилась крановщица, которая получила различные травмы и была госпитализирована в больницу. Кроме того, упавшим краном частично разрушен одноэтажный жилой частный дом, надворные постройки,примыкающие к двухэтажному частному жилому дому, и легковой автомобиль. По данном факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия с участием необходимых специалистов, в строительной компании изъята интересующая следователей документация, назначены судебные экспертизы. По результатам проведения проверки следователем будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.