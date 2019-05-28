В ночь на 29 мая закроют движение транспорта на Чусовском мосту





В ночь на 29 мая на Чусовском мосту будет закрыто движение (кроме спецтранспорта). В это время здесь будут заливать бетоном очередные три участка. Напомним, на Чусовском мосту стартовал масштабный ремонт. Для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем асфальтобетонная смесь. Как сообщили в региональном минтрансе, уже отремонтированы 8 из 16 участков. Окончание работ планируется завершить до 28 июня.По будням на мосту организовано реверсивное движение. Движение по двум полосам будет осуществляться по выходным дням, а также 12 июня. Водителям советуют планировать время поездок с учетом серьезных пробок.

