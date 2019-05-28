← В результате падения строительного крана в Перми пострадала крановщица
Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону →
В ночь на 29 мая закроют движение транспорта на Чусовском мосту
В ночь на 29 мая на Чусовском мосту будет закрыто движение (кроме спецтранспорта). В это время здесь будут заливать бетоном очередные три участка. Напомним, на Чусовском мосту стартовал масштабный ремонт. Для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем асфальтобетонная смесь. Как сообщили в региональном минтрансе, уже отремонтированы 8 из 16 участков. Окончание работ планируется завершить до 28 июня.По будням на мосту организовано реверсивное движение. Движение по двум полосам будет осуществляться по выходным дням, а также 12 июня. Водителям советуют планировать время поездок с учетом серьезных пробок.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В результате падения строительного крана в Перми пострадала крановщица
Обмануть не получится. На дорогах Прикамья появились «умные» камеры
С 1 июня офисы МФЦ начнут принимать заявления в адрес «Теплоэнерго»
Автобусные маршруты №30 и №50 будет обслуживать муниципальный перевозчик
В День города в Перми выступит Владимир Пресняков
Спасшийся при пожаре в конном клубе пёс Бим идет на поправку
Пермяк до смерти избил собственную мать
Сегодня в Перми запустили «цифровых» воздушных змеев
В Кизеле будут судить сотрудников управляющей компании - они обвиняются в гибели 5 человек
Компрос в выходные перекрывать не будут
Добавить комментарий: