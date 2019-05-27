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В результате падения строительного крана в Перми пострадала крановщица

фото: ЧП ДТП Пермь/vk.com

В результате падения строительного крана в Перми ну ул. Решетникова, 19 пострадал один человек - крановщица. Она была доставлена в больницу. Происшествие случилось около 19 часов вечера, когда в Перми была гроза и сильный ветер. Рухнувший кран повредил три частных жилых дома - 17 жильцам предложен маневренный фонд, сообщили в администрации Перми. На место падения строительного крана выехали оперативные службы – краевая и городская службы спасения, Пермское городское управление гражданской защиты, глава Перми Дмитрий Самойлов, глава Дзержинского района Александр Стяжкин. Сегодня вечером состоится заседание КЧС. Жителям поврежденных частных домов будет оказана вся необходимая помощь, заявили в мэрии.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 27.05.2019 в 21:26 в рубрике - Новости T7-inform

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