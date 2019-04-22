На Чусовском мосту стартовал масштабный ремонт

На Чусовском мосту стартовал очередной масштабный ремонт. До 28 июня работы будут вестись на участке с 1 по 4-й пролёт ближе к городу Перми. Строителям предстоит разобрать старое покрытие, заменить арматуру, а затем «собрать» всё уже из новых материалов.

Решение о ремонте было принято в январе, когда обнаружили серьёзную деформацию.На время работ будет организовано реверсивное движение, однако в выходные и праздничные дни открывать намерены обе полосы, а ремонт приостанавливать.

Ремонта на Чусовском мосту не будетпо субботам и воскресеньям, с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 12 мая включительно, а также 12 июня 2019 года.

В будни водителям нужно будет закладывать дополнительное время на возможные пробки и мониторить сайт краевого минтранса.



