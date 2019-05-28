Сегодня стартуют бесплатные тренировки к Пермскому международному марафону

Сегодня в Перми будет дан старт проекту «Бегущий город», в рамках которого будут проходить бесплатные тренировки к третьему международному марафону на дистанции 3 км, 5 км и 10 км. Местами проведения занятий станут, как центральные городские площадки, так и площадки в районах. Среди центральных – стадион «Динамо» и парк «Балатово». Старт проекта и первая открытая тренировка состоится 28 мая в 19:30 на стадионе «Динамо». С июня тренировки начнутся на стадионе «Прикамье» в Кировском районе. Занятия по бегу планируется проводить по вторникам и четвергам с 19:30, по йоге – в субботу с 12:00.

Как сообщили в мэрии, на Пермский международный марафон уже зарегистрировалось более 3400 человек из России, Польши, Швеции. Общее количество слотов - 10 000. Третий Пермский международный марафон пройдет в Перми 7 и 8 сентября.

