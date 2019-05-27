Спасшийся при пожаре в конном клубе пёс Бим идет на поправку

Пёс Бим, спасшийся при пожаре в конном клубе «Кавалерия», медленно идет на поправку. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры. Напомним, пожар случился в микрорайоне Гайва в ночь на 19 мая. Пламя тушили 6 часов. К сожалению, удалось спасти не всех животных. Три лошади и два ослика сгорели заживо. Кроме того, погибли все собаки, охранявшие территорию клуба. Пёс Бим каким-то образом смог порвать ошейник и выбраться из пожара. При этом, у собаки обгорело более 50 % шерстного покрова, был ожог легких. Сейчас он находится в одной из ветеринарных клиник. Волонтеры собирают средства на лечение Бима. Как сообщили на станции скорой помощи для животных «Антидогхантер ПермьZoohelp», состояние у Бима средней тяжести. Предстоит еще долгое лечение и даже после клиники ему придется жить в абсолютно стерильном помещении, до восстановления поврежденных тканей.

Ранее мы сообщали о том, что объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей.