В День города в Перми выступит Владимир Пресняков
12 июня, в День города, в Перми выступит Владимир Пресняков. ГКБУК «Центр реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» подписало контракт с исполнителем на 1,66 млн руб, сообщает "Коммерсант-Прикамье". Пресняков должен будет провести на площади перед Театром-Театром концерт, продолжительностью 1 час. Единственное условие для концертной программы: услуги оказать на должном профессиональном уровне, своевременно и надлежащим образом.
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