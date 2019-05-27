12 июня, в День города, в Перми выступит Владимир Пресняков. ГКБУК «Центр реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» подписало контракт с исполнителем на 1,66 млн руб, сообщает "Коммерсант-Прикамье". Пресняков должен будет провести на площади перед Театром-Театром концерт, продолжительностью 1 час. Единственное условие для концертной программы: услуги оказать на должном профессиональном уровне, своевременно и надлежащим образом.