Объявлен сбор средств на лечение спасенных из огня лошадей

Сильный пожар случился в конном клубе "Кавалерия" на Гайве. Пламя тушили 6 часов. К сожалению, удалось спасти не всех животных. Три лошади и два ослика сгорели заживо. Остальные сейчас в тяжелом состоянии, их пытаются реанимировать ветеринары. Кого обвиняют в трагедии?

Ирина - волонтёр. После страшного пожара в конном клубе «Кавалерия» помогает разбирать завалы, но делает это через силу, больно на душе от того, что животных спасти не удалось.

ЧП на 2-м Гравийном переулке произошло в ночь с 18 на 19 мая. Работники конюшни предполагают, что возгорание началось с бани. На кадрах мобильной съемки видно, что пожарные и добровольцы, несмотря на гигантское пламя, пытаются разобрать деревянную перегородку одного из боксов, чтобы спасти лошадей из огненного плена.

Победа, Гибкая, Малышка, Нюша и Оскар. Тренер по конным состязаниям Ирина Доронина даже не может смотреть на пепелище. Победу на попечение она взяла ещё жеребёнком.

Ирина Доронина, тренер по конкуру: "Сгорела моя лошадь, сгорели кобылы, которые родились у меня на глазах, работала с ними ни один год".

Учиться верховой езде в «Кавалерию» ходили ребята со всей округи. На небольшом поле возле стадиона лошадей готовили к соревнованием, последнее прошло в феврале в Чайковском, ближайшее должно было состояться в это воскресение в Шемети. Сейчас туда отвезли животных, которых удалось спасти.

Пять скакунов. Больше остальных пострадал Персия. Из-за ожогов ему ставят капельницу два раза в день.

Диана Дубова, основатель конного клуба: "Сейчас мы два раза в день ставим капельницу по предписанию ветеринара, обрабатываем ожоги. Угрозы для жизни нет, но травмы такие, два месяца будет на лечении".

Погибли и получили травмы не только лошади. Сторожевого пса Бима обнаружили неподалёку от уничтоженных построек. Четвероногий друг сильно обгорел.

Кто (известно, что в тот злополучный день на территории был только конюх) или что стало причиной происшествия – похоже, этот вопрос пока на втором плане, главное - здоровье выживших животных. В том числе на эти цели и на возрождение конного клуба пойдут пожертвования неравнодушных.