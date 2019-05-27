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Пермяк до смерти избил собственную мать
В Перми вынесен приговор 26-летнему жителю Кировского района. Как рассказали в региональном следственном управлении, 13 января 2019 года в своей квартире обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений избил свою мать. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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