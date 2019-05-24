Директору гимназии №4 объявлен выговор за повышенные баллы для девочек

Директору гимназии №4 г. Перми Татьяне Дьяковой объявлен выговор по итогам проверки департамента образования. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заместителя главы городской администрации Людмилу Гаджиеву. По ее словам, директор превысила свои полномочия, установив разные условия зачисления для мальчиков и девочек. Людмила Гаджиева считает, что для всестороннего обсуждения проблемы зачисления детей в статусные учебные учреждения необходимо создать рабочую группу с участием прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, руководителей учреждений и представителей родительской общественности.

Напомним, скандал случился из-за решения руководства гимназии установить разные проходные баллы при приеме учеников - для мальчиков 65,7, а для девочек - 69,1 балла. По этому поводу проверку проводят также краевая прокуратура и Министерство просвещения России.