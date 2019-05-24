Прокуратура проверит гимназию, установившую разные проходные баллы для мальчиков и девочек
Очередной скандал на всю страну разразился в пермской гимназии № 4. Осенью здесь не пустили на занятия ученицу из-за розового цвета волос. Теперь ввели разный проходной балл для первоклашек: для мальчиков - ниже, для девочек - выше, на 4 пункта. По этому поводу проверку уже начали прокуратура и Министерство просвещения России.
4-я пермская гимназия - учебное заведение, которое считается престижным, за ним закреплено всего 4 дома, чтобы у большего количества детей была возможность поступить сюда. Однако первоклассники мальчики вдруг получили преимущество над девочками. О том, что проходной бал у парней ниже почти на 4 пункта выяснилось после публикации выписки из решения приёмной комиссии.
- Девочек больше, чем мальчиков.
Похоже, именно этим принципом руководствовались в школе с гуманитарным направлением. Ольга признается - ее сын Данил - сегодня он заканчивает первый класс - поступал на тех же условиях.
В городском департаменте образования пояснили, что начали свою проверку.
Татьяна Мухатаева, заместитель начальника департамента образования города Перми: "Отдельных подходов по гендерным различиям при приеме в образовательное учреждение быть не должно".
Такого же мнения придерживается и Надежда Агишева. На уроки в эту же гимназию в начале учебного года из-за розового цвета волос не пустили ее дочь. Зине даже пришлось сменить учебное заведение. И вот новая дискриминация от школьного руководства.
Надежда Агишева, депутат Пермской городской Думы: "Это в чистом виде гендерная дискриминация. Есть действительно положение о зачислении в эту школу, в нем ничего не говорится ни о каких гендерных преимуществах мальчиков, ни о каких правилах, которые подразумевают 50 на 50".
Известный депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал скандал в пермской гимназии.
Геннадий Онищенко, Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ: «У нас перестали воспитывать мужчин. Мы сейчас пудрим друг другу мозги гендерным равенством».
Случаем заинтересовались в федеральном Министерстве просвещения и местной прокуратуре. В региональном управлении ведомства начали проверку пермской гимназии.
Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию со СМИ и общественностью: "Если будет выявлено нарушение прав учащихся на доступное бесплатное образование, прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования".
Между тем, в самой школе выписку с баллами поступивших сняли, заменив на новое объявление. 24 мая в гимназии состоится родительское собрание, на котором тему гендерной дискриминации наверняка не оставят без внимания.
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