Компрос в выходные перекрывать не будут

Анонсированное ранее ограничение движения транспорта по нечетной стороне Комсомольского проспекта в выходные дни 25 и 26 мая вводиться не будет. Как сообщили в мэрии Перми, работы по реконструкции тепловой сети по улице Луначарского не потребовали перекрытия движения. Общественный транспорт также будет ходить без изменений по существующим маршрутам.

Кроме того, сегодня вечером откроется проезд для автомобильного транспорта по ул. Луначарского на участке от улицы Попова до улицы Куйбышева. В настоящее время подрядная организация укладывает там асфальт. Также ведутся работы по восстановлению благоустройства территории: в выходные дни будут закончены работы по монтажу люков тепловых камер, установлены металлические ограничители расстояния парковки автомобилей.

На другом участке улицы Луначарского – в районе Комсомольского проспекта – перекладку тепломагистрали планируется закончить до Дня города, так же, как и на улице Тимирязева – около кинотеатра «Кристалл».