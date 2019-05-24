В Перми приставы закрыли кафе за незаконную продажу алкоголя

Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность кафе «Рига» по адресу г. Пермь, ул. Краснова, 26. В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, было установлено, что в заведении на реализации находится алкогольная продукция при отсутствии лицензии на право ее розничной продажи. Суд признал ООО «Меркурий», осуществляющее деятельность в кафе, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». В качестве наказания юридическому лицу назначено административное приостановление деятельности кафе «Рига» сроком на 60 суток. Судебные приставы выехали по месту нахождения объекта и опечатали входные двери. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, сотрудники ведомства будут регулярно проверять сохранность наложенных пломб.

