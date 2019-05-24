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Пожар на газопроводе в Чусовском районе - столб огня был виден за несколько километров →
В Прикамье произошел пожар на магистральном газопроводе
Сегодня в 05:50 поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. Диспетчер ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский» сообщил о падении давления на магистральном газопроводе «СРТО - Урал».
Как рассказали в ГУ МЧС, ближайший населенный пункт от места пожара расположен в 7 километрах, угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет.Для контроля за ситуацией на месте работают оперативные группы.
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