В Прикамье двух молодых людей будут судить за секс с несовершеннолетними
В следственном отделе по г. Горнозаводск завершено расследование 2 уголовных дел в отношении 22-летнего и 25-летнего жителей Пермского края, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).
Как рассказали в региональном следственном управлении, в июле 2016 года в доме общих знакомых без применения насилия 22-летний обвиняемый совершил половое сношение с 12-летней девочкой. Второй обвиняемый, 1994 года рождения, с августа 2017 года по май 2018 года, неоднократно, без применения насилия, вступал в половую связь с 13-летней местной жительницей. При этом оба обвиняемых достоверно знали о малолетнем возрасте своих знакомых. В настоящее время следователем собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемых в инкриминируемых деяниях, и уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, следователями внесены представления в органы местного самоуправления, в местные подразделения органов внутренних дел, территориальные органы соцразвития, образования и здравоохранения с требованием усилить профилактическую работу по предупреждению, своевременному выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. По результатам рассмотрения представлений за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по рассматриваемому направлению деятельности к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица. Руководители органов профилактики представили планы дополнительных мероприятий для предотвращения подобных преступлений. В следственном отделе установлен контроль за их реализацией.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Директор пермской гимназии №4 объяснила завышение баллов для девочек
В выходные в Перми перекроют движение по Комсомольскому проспекту
В Прикамье будут развивать охотничьи хозяйства
24 и 25 мая жителей Перми приглашают на ярмарки
Доставка для интернет магазинов – цените время и комфорт ваших покупателей
В Перми водитель, скрываясь от ДПС, протаранил 7 машин
В Прикамье полицейские нашли детей, сбежавших из дома
23 мая в Перми откроется Большая книжная ярмарка
В приемной Президента РФ в Пермском крае пройдет «прямая линия» по летнему детскому отдыху
Просроченные продукты, овощи с плесенью. Прокуратура проверила, как кормят детей в детсадах, школах и больницах Прикамья
Добавить комментарий: