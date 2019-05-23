В Прикамье двух молодых людей будут судить за секс с несовершеннолетними

В следственном отделе по г. Горнозаводск завершено расследование 2 уголовных дел в отношении 22-летнего и 25-летнего жителей Пермского края, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Как рассказали в региональном следственном управлении, в июле 2016 года в доме общих знакомых без применения насилия 22-летний обвиняемый совершил половое сношение с 12-летней девочкой. Второй обвиняемый, 1994 года рождения, с августа 2017 года по май 2018 года, неоднократно, без применения насилия, вступал в половую связь с 13-летней местной жительницей. При этом оба обвиняемых достоверно знали о малолетнем возрасте своих знакомых. В настоящее время следователем собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемых в инкриминируемых деяниях, и уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, следователями внесены представления в органы местного самоуправления, в местные подразделения органов внутренних дел, территориальные органы соцразвития, образования и здравоохранения с требованием усилить профилактическую работу по предупреждению, своевременному выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. По результатам рассмотрения представлений за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по рассматриваемому направлению деятельности к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица. Руководители органов профилактики представили планы дополнительных мероприятий для предотвращения подобных преступлений. В следственном отделе установлен контроль за их реализацией.



