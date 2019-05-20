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У детей нет крыльев...

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окно

У детей нет крыльев, и они могут выпасть из окна. На первый взгляд простую мысль взялись донести до горожан в Перми активисты - члены территориальных органов местного самоуправления. Никаких поквартирных обходов, все на уровне человеческого общения.

Алексей Драчев, председатель МОО ТОС «Громовский»: "Если мы не покажем пример - кто вместо нас его покажет еще?"

Без скучных нотаций Алексей, играя с ребятами на детской площадке, напоминает их родителям о важном.

Алексей Драчев, председатель МОО ТОС «Громовский»: "Даже если вы помыли окна и хотите их открыть проветрить - ставьте на микропроветривание и в целом, чтобы даже не показывали детям, как окна открываются".

Такие беседы с местными жителями он проводит ежедневно - возвращаясь с работы или по пути в магазин. У неравнодушного председателя ТОС «Громовский» и самого подрастает сын.

Алексей Драчев, председатель МОО ТОС «Громовский»: "Когда сын стал ходить ножками, мы обратили внимание на то, что нам нужно обезопасить себя в первую очередь от окна".

За последний месяц в Пермском крае сразу два несчастных случая с падением детей из окон. В Александровском районе, упав с 5-го этажа, разбился 4-летний малыш. Он забрался на подоконник, пока мама отвлеклась. В Перми с шестого этажа вылетел двухгодовалый. Благодаря врачам, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Игорь Тюнягин, заместитель главного врача по хирургической помощи Краевой детской больницы: "Угроза жизни миновала, проходит лечение в отделении реанимации".

окно

Вариантов защиты масса. Самый доступный - ручка с замком - стоит 500 рублей. Она полностью блокирует открытие окна. Механизм прост - установить такую сможет каждый. Есть модификация посложнее - замки уже на самих окнах, допускают режим микро-проветривания.

А вот на москитные сетки надеяться не стоит - такие могут защитить разве что от насекомых. Даже самая крепкая из них не способна выдержать вес ребенка. По статистике, именно опираясь на сетку, чаще всего малыши выпадают из окон.

Замки, защиты и заглушки на окна - все это механизмы наверняка действующие. Но в первую очередь именно внимание родителей способно в полной мере обезопасить малыша.

 

 

Мария Шилова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.05.2019 в 09:33 в рубрике - Вести Пермь

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